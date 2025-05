Judiciário gaúcho comemora a retomada das atividades após enchentes Tragédia em maio de 2024 atingiu cerca de 20 prédios do Tribunal de Justiça, 14 deles só em Porto Alegre Rio Grande Record|Do R7 29/05/2025 - 15h41 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h41 ) twitter

O processo de reconstrução do RS após as enchentes de 2024 também envolveu o judiciário gaúcho. Cerca de 20 prédios do Tribunal de Justiça foram atingidos pelas inundações, 14 deles somente em Porto Alegre. Em visita à sede da RECORD Guaíba, o presidente do TJRS, Desembargador Alberto Delgado Neto, descreveu todo esse processo ao longo de um ano e a satisfação de poderem retomar as atividades com avanços na estrutura e ainda mais evolução tecnológica.