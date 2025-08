Julgamento de acusado de matar o próprio avô ocorre em Cachoeirinha (RS) Homem também é acusado de matar a esposa do idoso Rio Grande Record|Do R7 06/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h47 ) twitter

O julgamento de Andrew Heger Ribas, acusado de matar o avô e a esposa do idoso em Cachoeirinha (RS), segue com depoimentos marcantes. O réu alega ter agido sob influência da mãe, Cláudia, que morreu antes de ser julgada. O crime, motivado por dinheiro, chocou a comunidade: as vítimas foram assassinadas enquanto dormiam e tiveram os corpos incinerados. Andrew está internado em um instituto psiquiátrico.