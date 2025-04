Justiça de SP retoma processo de penhora da Arena Porto-Alegrense em disputa envolvendo Grêmio Clube enfrenta imbróglio judicial sobre dívida de R$ 300 milhões relacionada ao estádio Rio Grande Record|Do R7 15/04/2025 - 21h35 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h35 ) twitter

A Justiça de São Paulo determinou a retomada do processo de penhora da Arena Porto-Alegrense, em novo capítulo da complexa disputa judicial entre o Grêmio e a construtora do estádio. O clube, que busca assumir a administração total da arena inaugurada em 2012, enfrenta uma dívida total de R$ 300 milhões - da qual já adquiriu parte. As origens do conflito remontam à negociação inicial, que previa a troca do Estádio Olímpico pela nova arena, porém questões sobre a desoneração do imóvel permanecem sem solução. Apesar das incertezas jurídicas, a diretoria gremista garante a manutenção dos jogos no estádio enquanto busca resolver o impasse.