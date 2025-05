Mais dois casos de gripe aviária são investigados no RS No Brasil, há 12 casos em investigação Rio Grande Record|Do R7 26/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h50 ) twitter

Dois casos de gripe aviária estão sob investigação no Rio Grande do Sul, um em Triunfo e outro em Canoas, com amostras coletadas sendo analisadas. No Brasil, há 12 casos em investigação. Autoridades reforçam a importância da notificação de sintomas em aves e a aplicação de medidas de biossegurança para conter o vírus.