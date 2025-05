Medidas protetivas online agilizam proteção a vítimas de violência no Rio Grande do Sul Sistema da Polícia Civil oferece mais segurança e rapidez no atendimento a mulheres em situação de violência doméstica Rio Grande Record|Do R7 05/05/2025 - 20h11 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h11 ) twitter

Mais de 400 pedidos de medidas protetivas online já foram registrados desde o lançamento do novo programa da Polícia Civil. O sistema online oferece privacidade e segurança, permitindo que as vítimas solicitem proteção sem sair de casa.

Com quase 20.000 ocorrências de violência doméstica registradas no Rio Grande do Sul apenas neste ano, a iniciativa visa agilizar o processo, reduzindo o tempo de análise judicial de 16 para 5 dias e incentivando as denúncias.