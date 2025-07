Motorista de caminhão que arrastou idoso estaria usando o celular no momento do acidente O condutor só teria parado após ser alertado por testemunhas Rio Grande Record|Do R7 30/06/2025 - 20h19 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h19 ) twitter

Um cadeirante foi arrastado por aproximadamente 150 metros por um caminhão na zona leste de Porto Alegre (RS). O motorista, que estaria utilizando o celular no momento do acidente, não notou a presença da vítima e seguiu dirigindo até ser advertido por pessoas que presenciaram a cena. A cadeira de rodas e os óculos do idoso foram destruídos. O caso segue em investigação pela polícia.