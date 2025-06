Mutirão de doação de sangue mobiliza servidores de segurança no Rio Grande do Sul Ação conjunta busca reforçar estoques em período crítico e incentivar a doação regular Rio Grande Record|Do R7 13/06/2025 - 21h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h30 ) twitter

Em Gravataí (RS), um mutirão de doação de sangue reuniu servidores da segurança pública na véspera do Dia Mundial do Doador de Sangue. A campanha, iniciada pela Polícia Rodoviária Federal, conta com a participação de diversas instituições do estado. A iniciativa visa reforçar os estoques de sangue, especialmente no período do inverno, e incentivar a doação de plaquetas. O evento teve decoração temática e música para acolher os doadores.