Nevasca retém caminhoneiros gaúchos na fronteira entre Argentina e Chile

Caminhoneiros do Rio Grande do Sul enfrentam dificuldades na fronteira entre Argentina e Chile por causa de uma nevasca que bloqueou as rodovias. Apesar do frio intenso e da altitude, os motoristas recebem assistência enquanto aguardam a liberação do tráfego. O Ministério das Relações Exteriores acompanha a situação, e a expectativa é de melhora nas condições na próxima semana.