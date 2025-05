Novo caso de gripe aviária é confirmado no RS A Secretaria de Agricultura esclarece que não há novos focos em granjas comerciais Rio Grande Record|Do R7 28/05/2025 - 20h42 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h42 ) twitter

Um novo caso de gripe aviária foi confirmado em um joão-de-barro em Montenegro, Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura esclarece que não há novos focos em granjas comerciais. O estado segue vigilante, realizando coletas e monitoramento. No zoológico de Sapucaia do Sul, 150 mortes de aves foram confirmadas, mantendo o local fechado.