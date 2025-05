Novo caso suspeito de gripe aviária é investigado em Capela de Santana (RS) Autoridades intensificam ações de monitoramento e controle sanitário na região Rio Grande Record|Do R7 23/05/2025 - 21h13 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h13 ) twitter

A contaminação de animais por gripe aviária foi confirmada no Vale do Caí, com um novo caso suspeito em Capela de Santana (RS). A Secretaria da Agricultura do estado descartou a suspeita em Gaurama, mas segue com a investigação. Equipes realizam visitas regulares às propriedades para monitorar a situação e garantir a segurança sanitária.