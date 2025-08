Obras de viadutos na BR-386 em Nova Santa Rita exigem atenção de motoristas Intervenções visam reduzir acidentes e melhorar o fluxo viário na região Rio Grande Record|Do R7 05/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h18 ) twitter

Motoristas que trafegam pela BR-386, em Nova Santa Rita (RS), devem redobrar a atenção devido às obras de dois viadutos em andamento. As estruturas têm como objetivo reduzir acidentes e melhorar a mobilidade urbana. Com previsão de entrega para o próximo ano, os viadutos devem garantir mais segurança e fluidez no trânsito. O investimento é de mais de R$ 100 milhões, realizado pela CCR Via Sul.