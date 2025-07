Onda de frio intenso congela cidades no Rio Grande do Sul Em Porto Alegre, 405 pessoas em situação de rua foram acolhidas em abrigos emergenciais Rio Grande Record|Do R7 03/07/2025 - 11h10 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h10 ) twitter

A segunda onda de frio intenso deste inverno derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul, com mínimas abaixo de 0°C em 29 cidades. Getúlio Vargas registrou -5°C, enquanto Santana do Livramento e Bagé marcaram -4°C e -3°C, respectivamente. A Defesa Civil emitiu alertas de frio para a região. Em Porto Alegre, 405 pessoas em situação de rua foram acolhidas em abrigos emergenciais.