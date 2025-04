Perícia identifica causa do acidente fatal com ônibus da Universidade Federal de Santa Maria Acidente foi causado devido ao desgaste excessivo da lona do freio traseiro esquerdo Rio Grande Record|Do R7 30/04/2025 - 20h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A perícia mecânica concluiu que o acidente com o ônibus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que deixou 7 mortos e 26 feridos, foi provocado por falha nos freios, causada pelo desgaste excessivo da lona do freio traseiro esquerdo. Diante do laudo, a defesa do motorista, Rodolfo Bopp, afirma que ele pode deixar de ser tratado como suspeito e passar a ser considerado vítima da falha mecânica.

A Polícia Civil continua a investigação, considerando também a possibilidade de falha humana.