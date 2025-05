Polícia descarta crime na morte de uma das envolvidas no homicídio do menino Bernardo Ela cumpria pena de 22 anos e 10 meses Rio Grande Record|Do R7 29/05/2025 - 20h25 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h25 ) twitter

A polícia concluiu que Edelvânia Virganowicz, condenada pelo assassinato do menino Bernardo, tirou a própria vida no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. Ela cumpria pena de 22 anos e 10 meses. A decisão foi influenciada por culpa e a possibilidade de dividir cela com Graciele Ogulini, com quem tinha relação conflituosa. O inquérito foi enviado ao judiciário.