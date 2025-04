Porto Alegre registra inflação em abril que dobrou a média nacional Alimentos e refeições fora de casa lideram alta de preços na capital gaúcha Rio Grande Record|Do R7 25/04/2025 - 21h21 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h21 ) twitter

Porto Alegre (RS) teve em abril uma inflação que atingiu o dobro da média nacional, com destaque para o aumento nos preços de alimentos como tomate, café moído e leite longa vida. O custo de comer fora também subiu significativamente, contribuindo para que a capital gaúcha registrasse a segunda maior inflação entre as capitais brasileiras – 0,88% acima da média do país. Enquanto isso, o grupo de transportes foi o único a apresentar recuo no cenário nacional, influenciado pela queda nas passagens aéreas. As expectativas para o IPCA em 2025 e 2026 seguem em 5,57% e 4,5%, respectivamente.