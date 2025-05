Porto Alegre (RS) institui Dia da Superação e reforça ações contra enchentes Investimentos visam fortalecer infraestrutura e prevenir novos desastres na capital gaúcha Rio Grande Record|Do R7 02/05/2025 - 20h13 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h13 ) twitter

O dia 3 de maio foi instituído em Porto Alegre (RS) como o Dia da Superação e da Solidariedade, simbolizando o esforço coletivo para enfrentar as enchentes que afetam a cidade. A prefeitura apresentou um balanço das ações em andamento, com destaque para o programa Porto Alegre Forte e as obras nos diques da FIERGS e do bairro Sarandi. Com um investimento de R$ 870 milhões, as medidas incluem melhorias nas casas de bombas, fechamento de comportas e novos projetos estruturais. O prefeito Sebastião Melo anunciou ainda a instalação de redes elétricas exclusivas e a substituição das comportas, com previsão de conclusão até 2026.