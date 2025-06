Porto Alegre (RS) oferece desconto no IPTU para práticas sustentáveis Benefício pode chegar a 10% e incentiva projetos como telhados verdes e coleta seletiva Rio Grande Record|Do R7 12/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h17 ) twitter

Porto Alegre (RS) concede descontos no IPTU para imóveis com projetos sustentáveis. Práticas como telhados verdes, coleta seletiva e uso eficiente de recursos garantem reduções entre 3% e 10%. Inscrições até setembro asseguram o desconto a partir de 2026; até dezembro, para 2027. A iniciativa busca tornar a cidade mais sustentável, com construções podendo alcançar certificações de bronze a diamante.