Preço do café dispara em Porto Alegre (RS) e registra a maior alta desde 1995 Aumento foi de 80% no último ano Rio Grande Record|Do R7 15/05/2025 - 21h40 (Atualizado em 15/05/2025 - 21h40 )

O preço do café em Porto Alegre (RS) disparou, atingindo um aumento de 80% no último ano. Este fenômeno é atribuído a fatores climáticos que afetaram as safras recentes, resultando na maior inflação do produto desde 1995.