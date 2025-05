Programa CNH Social oferece 3000 vagas gratuitas para habilitação no Rio Grande do Sul As inscrições ocorrem de 12 de junho a 10 de julho e podem ser feitas online ou presencialmente em algum CFC Rio Grande Record|Do R7 09/05/2025 - 21h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 21h48 ) twitter

O programa CNH Social abre 3000 vagas gratuitas para habilitação no Rio Grande do Sul a partir da próxima segunda-feira (12). Interessados devem estar inscritos no CadÚnico ou no programa Devolve ICMS. As inscrições vão de 12 de junho a 10 de julho, e podem ser feitas online ou presencialmente em um CFC. O sorteio será realizado pela Nota Fiscal Gaúcha. O programa é exclusivo para residentes há, pelo menos, dois anos no estado.