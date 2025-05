Programa da Prefeitura de Porto Alegre (RS) oferece óculos gratuitos para idosos A iniciativa visa atender a população que enfrenta perda de visão Rio Grande Record|Do R7 16/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 16/05/2025 - 21h36 ) twitter

O programa Visão 60+, da Prefeitura de Porto Alegre (RS), oferece óculos gratuitos para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa visa atender a população idosa que enfrenta perda de visão, comum a partir dos 40 anos. O processo é simples: com uma prescrição médica, basta agendar uma consulta em uma unidade de saúde e ser encaminhado para uma ótica parceira. Caso a pessoa não possua a prescrição, basta agendar uma consulta médica para obter a receita. O programa já entregou mais de 160 óculos entre abril e maio, com capacidade para mais de 500 por mês.