Projeto oferece bolsas de estudo para detentas no Rio Grande do Sul Bolsas de estudo e remissão de pena incentivam a reabilitação Rio Grande Record|Do R7 11/07/2025 - 20h57

Um projeto inovador de alunas da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) oferece bolsas de estudo para detentas do Instituto Penal Feminino, em Porto Alegre (RS), promovendo a educação como ferramenta de transformação. A iniciativa também incentiva a remissão de pena por meio da leitura, com encontros que abordam temas como direito e saúde.