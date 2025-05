Proteção coletiva: vacinas reduzem impactos das doenças respiratórias no Brasil Campanhas gratuitas do SUS buscam prevenir complicações e reduzir lotação em hospitais Rio Grande Record|Do R7 19/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h46 ) twitter

O crescimento de internações por pneumonia e outras infecções respiratórias reforça a urgência da vacinação no Brasil. O Sistema Único de Saúde oferece imunizantes gratuitos para grupos vulneráveis (crianças, idosos e portadores de comorbidades) e outros grupos, visando evitar casos graves e sobrecarga no sistema. Com a decretação de emergência em saúde pública, estados ampliam leitos de UTI enquanto promovem campanhas vacinais.