Quadrilha de sequestro e extorsão é alvo de operação na Grande Porto Alegre (RS) Empresário foi mantido em cativeiro por dois dias e obrigado a transferir mais de R$ 150 mil Rio Grande Record|Do R7 24/06/2025 - 21h05 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h05 )

A Polícia Civil realizou buscas em endereços ligados a uma quadrilha envolvida em sequestro e extorsão na região metropolitana de Porto Alegre (RS). O grupo manteve um empresário em cativeiro por dois dias, forçando-o a transferir mais de R$ 150 mil em julho de 2024. Um suspeito foi preso por porte ilegal de arma. As investigações apontam para uma rede de lavagem de dinheiro e seguem em busca do mandante do crime.