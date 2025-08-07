Quase 3 mil pedidos de medidas protetivas foram feitos no RS em apenas três meses
Plataforma digital agiliza solicitações, enquanto a violência doméstica segue alta no estado
No Rio Grande do Sul (RS), quase 3 mil pedidos de medidas protetivas foram realizados pela internet em apenas três meses. A plataforma digital permite que mulheres solicitem proteção sem precisar ir à delegacia, com respostas em até 24 horas. Apesar do avanço tecnológico, a violência doméstica permanece grave, com uma tentativa de feminicídio a cada 32 horas no estado.