Quase 3 mil pedidos de medidas protetivas foram feitos no RS em apenas três meses Plataforma digital agiliza solicitações, enquanto a violência doméstica segue alta no estado Rio Grande Record|Do R7 06/08/2025 - 21h30 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Rio Grande do Sul (RS), quase 3 mil pedidos de medidas protetivas foram realizados pela internet em apenas três meses. A plataforma digital permite que mulheres solicitem proteção sem precisar ir à delegacia, com respostas em até 24 horas. Apesar do avanço tecnológico, a violência doméstica permanece grave, com uma tentativa de feminicídio a cada 32 horas no estado.