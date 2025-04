Reconstrução de unidades de saúde avança um ano após enchente histórica na capital População da Zona Norte aguarda retorno de serviços essenciais de saúde Rio Grande Record|Do R7 09/04/2025 - 21h33 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase um ano após a enchente histórica que atingiu a capital, onze unidades de saúde permanecem fechadas - cinco delas localizadas na Zona Norte, região onde cerca de 35 mil pessoas continuam sem atendimento médico regular. A ordem de serviço para reconstrução foi finalmente assinada, com investimento federal de R$ 2,7 milhões. As unidades Farrapos, Asa Branca, Sarandi, Nova Brasília e Vila Elizabeth, algumas das mais danificadas, devem reabrir entre junho e julho. A demora nos reparos, segundo as autoridades, decorreu da necessidade de cumprir procedimentos legais e desenvolver projetos técnicos aprovados. Enquanto isso, a população depende de postos alternativos e unidades móveis para receber atendimento básico.