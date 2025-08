Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de cervejas artesanais do Brasil Segmento gera empregos e movimenta a economia Rio Grande Record|Do R7 01/08/2025 - 20h42 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h42 ) twitter

O Rio Grande do Sul se consolida como o segundo maior produtor de cervejas artesanais do Brasil, contando com mais de 335 fábricas. O setor, que gera cerca de 75 mil empregos, é impulsionado por microcervejarias que valorizam ingredientes locais, como frutas frescas. Porto Alegre, agora reconhecida como a capital nacional da cerveja artesanal, reflete o amadurecimento de um mercado que movimenta a economia e a vida noturna.