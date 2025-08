Rio Grande do Sul inaugura núcleo de combate à pedofilia e ao abuso infantojuvenil Tecnologia e atuação integrada prometem agilidade na resolução de crimes Rio Grande Record|Do R7 04/08/2025 - 20h32 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rio Grande do Sul inaugura o Núcleo de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infantojuvenil (NUCOPE), no Instituto Geral de Perícias, em Porto Alegre (RS). Com tecnologia de ponta e abordagem multidisciplinar, o núcleo integra informática e genética forense para acelerar investigações e resolver casos antigos.