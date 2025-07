Rio Grande do Sul intensifica vacinação contra sarampo após caso importado Plano emergencial mira 35 cidades e amplia ações de prevenção Rio Grande Record|Do R7 07/07/2025 - 20h53 (Atualizado em 07/07/2025 - 20h53 ) twitter

Autoridades de saúde do Rio Grande do Sul (RS) lançaram um plano emergencial para intensificar a vacinação contra o sarampo em 35 municípios, após um caso importado registrado em Porto Alegre. A vacinação é crucial para prevenir surtos, com foco em pessoas de 6 meses a 59 anos sem esquema vacinal completo. As ações incluem bloqueio vacinal e aplicação de doses em áreas de grande circulação.