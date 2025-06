Rio Grande do Sul pode ser declarado livre da gripe aviária nesta semana Prejuízo com exportações de carne de frango chegou a US$ 47,8 milhões após foco em zoológico Rio Grande Record|Do R7 16/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rio Grande do Sul está prestes a ser declarado livre da gripe aviária em Montenegro (RS), com o fim do vazio sanitário nesta quarta-feira (18). A Secretaria de Agricultura planeja informar o Ministério da Agricultura para oficializar a situação. A suspensão das exportações de carne de frango causou um prejuízo de 47,8 milhões de dólares. O foco no zoológico de Sapucaia do Sul está controlado, mas ainda sem previsão de reabertura.