Rui Costa cobra agilidade em obras de reconstrução no Rio Grande do Sul Ministro da Casa Civil visitou áreas afetadas e firmou contratos para novas moradias em Canoas Rio Grande Record|Do R7 10/06/2025 - 21h06

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar as obras de reconstrução após a enchente de 2024. Em agenda no estado, participou de reuniões em Porto Alegre e vistoriou diques no Vale do Sinos, onde cobrou mais agilidade dos governos estadual e municipal. Também assinou contratos para a construção de moradias em Canoas (RS) e anunciou retorno em 90 dias para avaliar o andamento das ações.