Setor de táxis em Porto Alegre registra recuperação e alta na demanda em 2025 Cidade conta com mais de 3 mil táxis e reforça fiscalização para garantir segurança Rio Grande Record|Do R7 11/07/2025 - 21h12 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h12 )

O setor de táxis em Porto Alegre (RS) comemora a recuperação após as enchentes que prejudicaram o serviço no ano passado. Com mais de 3 mil veículos cadastrados, a cidade registrou aumento de 93% na procura no primeiro semestre de 2025, impulsionada pela segurança oferecida, especialmente para idosos. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) mantém fiscalização rigorosa sobre veículos e motoristas, garantindo conforto e segurança aos passageiros.