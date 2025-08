Tarifas dos EUA ameaçam economia do Rio Grande do Sul (RS) Setor calçadista está entre os mais afetados e teme demissões em larga escala Rio Grande Record|Do R7 31/07/2025 - 20h10 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h10 ) twitter

O Rio Grande do Sul (RS) enfrenta desafios com as novas tarifas de importação dos Estados Unidos, afetando 1.100 empresas e setores como o calçadista. Estima-se uma queda de R$ 2 bilhões no PIB, com risco de perda de empregos. Medidas incluem negociações diplomáticas e linhas de crédito para mitigar impactos.