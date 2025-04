Tragédia climática no Rio Grande do Sul evidencia reconstrução e força comunitária Série especial revisita cidades devastadas e revela histórias de superação e de esperança Rio Grande Record|Do R7 28/04/2025 - 21h37 (Atualizado em 28/04/2025 - 21h37 ) twitter

A maior tragédia climática do Rio Grande do Sul (RS) deixou marcas profundas em cidades como Mussum, onde bairros inteiros foram destruídos pelas enchentes. A série de reportagens do Rio Grande Record revisita locais devastados, destacando a força e a solidariedade das comunidades afetadas.

Acompanhe depoimentos emocionantes de moradores e voluntários e relembre os desafios e lições de solidariedade vividos.