A última onça-pintada registrada no Rio Grande do Sul foi avistada no Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, durante uma ação de fiscalização e monitoramento. O animal, um macho com cerca de 10 anos, circula entre Brasil e Argentina utilizando parques ecológicos e foi registrado por câmeras de monitoramento e pelo celular de um biólogo.