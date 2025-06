Vacinação contra a gripe em Porto Alegre tem baixa adesão e cresce número de mortes Metade da população-alvo ainda não se vacinou; especialistas reforçam importância da imunização Rio Grande Record|Do R7 16/06/2025 - 21h20 (Atualizado em 16/06/2025 - 21h20 ) twitter

Mais de 200 mortes por complicações da gripe foram registradas no estado, com 9 em Porto Alegre (RS), onde todas as vítimas não estavam vacinadas. Apenas 50% da meta de vacinação foi atingida na capital. A vacina, gratuita nos postos de saúde, é crucial para reduzir hospitalizações e casos graves, especialmente com a chegada do inverno.