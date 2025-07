Vagas de estágio crescem 20% em julho no Rio Grande do Sul Troca de semestre impulsiona oferta de oportunidades para estudantes em diversas áreas Rio Grande Record|Do R7 25/07/2025 - 21h31 (Atualizado em 25/07/2025 - 21h31 ) twitter

Em julho, as vagas de estágio no Rio Grande do Sul aumentaram 20% em comparação ao ano anterior. O CIEE ressalta que a troca de semestre nas universidades é o momento ideal para ingresso no mercado de trabalho, com 3.519 vagas disponíveis. Empresas buscam estagiários para capacitar e integrar suas equipes.