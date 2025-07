Voluntários resgatam animais ilhados pelas enchentes em Porto Alegre (RS) Força-tarefa no bairro Arquipélago mobiliza muitas pessoas, mas ainda precisa de doações Rio Grande Record|Do R7 01/07/2025 - 20h25 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Porto Alegre (RS), voluntários se organizam para resgatar animais ilhados devido às enchentes. A ação, iniciada no feriado de Corpus Christi, envolve a evacuação de famílias e animais, com foco no bairro Arquipélago. A plataforma VV, com 28 mil voluntários, lidera os esforços. Os resgatados recebem abrigo, ração e cuidados, mas a opção ainda depende de doações.