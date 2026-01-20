Adolescentes de Campinas (SP) ostentam crimes e debocham da impunidade nas redes sociais Segundo a polícia, menores estiveram envolvidos em pelo menos cinco crimes em uma semana

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Menores infratores ostentam nas redes sociais os delitos que cometeram e debocham com a certeza da impunidade e da liberdade quase que imediata logo após serem apreendidos. Os adolescentes eram acompanhados por mais de 4.000 pessoas pela internet. De acordo com as autoridades, todos são integrantes de uma quadrilha do bairro Vila Olímpia, em Campinas.

Eles estão sempre nas rodovias da região, armados e com uma abordagem muito violenta, com foco em motos de alta cilindrada. Todos fogem na sequência do crime. De acordo com a polícia, os menores estiveram envolvidos em pelo menos cinco crimes em uma semana.

Search Box Busque no R7 Adolescentes Campinas Crimes Polícia Redes sociais

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!