Adutora se rompe e lama invade condomínio em Osasco No edifício, a água com barro chegou até o elevador e danificou parte do piso do chão onde há carros estacionados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O rompimento de uma adutora causou transtornos para moradores e motoristas do Jardim Jaguaribe, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com a Prefeitura de Osasco, o rompimento da adutora da Sabesp ocorreu na Avenida Flora, na zona sul do município.

Além da via, próxima à Rua Vinte e um de Abril, também foram flagrados estrados na Avenida Padre Vicente Melillo.

Após o incidente, a Secretaria de Serviços e Obras acionou a concessionária e interdita o trânsito na região.

Imagens que a Agência Record teve acesso mostram as vias no entorno com grande volume de água e barro. A sujeira entrou em condomínios e lojas da região.

Água com barro invadiu a garagem de um dos condomínios e chegou até ao elevador Água com barro invadiu a garagem de um dos condomínios e chegou até ao elevador (Fotos de Divulgação)

Vídeos flagraram mais da metade da via coberta por lama. O estacionamento de um condomínio ficou totalmente tomado pelo barro.

No edifício, a lama chegou até o elevador e danificou parte do piso do chão onde há carros estacionados.

Em nota, a Sabesp confirmou o rompimento de uma rede de abastecimento de água e que há equipes no local para realizar o reparo imediato.

Ainda segundo a companhia, a rede de água precisou ser fechada. Por conta da ação, imóveis da região podem sofrer com o abastecimento.

Leia a nota da Sabesp na íntegra:

A Sabesp informa que trata-se de rompimento de uma rede de abastecimento de água. As equipes estão trabalhando no local para o reparo imediato. A rede precisou ser fechada e, por isso, pode haver intermitência no abastecimento de água da região. A Sabesp pede que a população faça o uso consciente da água enquanto o reparo é concluído, e pede desculpas pelos transtornos.