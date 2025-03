Aeronave cai no litoral de São Paulo; uma pessoa morreu e outra ficou ferida Queda aconteceu na tarde deste domingo (9) em Itanhaém, no interior da aldeia indígena Porungal São Paulo| Vinicius Santos*, da Agência Record 09/03/2025 - 20h23 (Atualizado em 09/03/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Queda de avião em Itanhaém, litoral paulista Defesa Civil do Estado de São Paulo/Divulgação

Uma aeronave (modelo Cesna, Prefixo PT-AKY) caiu no fim da tarde deste domingo (9) na praia de Gaivota, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, no interior da aldeia indígena Porungal. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, as equipes encontraram uma das vítimas já sem vida, enquanto a outra estava presa nas ferragens, com uma lesão cerebral moderada.

A vítima, que estava nas ferragens, foi retirada dos destroços e encaminhada para o Hospital Regional de Itanhaém.

Em nota, a Defesa Civil de São Paulo informou que, além dos Bombeiros, agentes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Defesa Civil municipal atuaram na ocorrência.

‌



Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

*Sob supervisão de Laura Lourenço

‌