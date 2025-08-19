Alesp homenageia o desembargador Heraldo de Oliveira Silva com o Colar de Honra ao Mérito Maior honraria do Legislativo reconhece os mais de 40 anos de dedicação à magistratura de São Paulo São Paulo|Do R7 19/08/2025 - 20h46 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em discurso, desembargador destacou os desafios do TJ-SP Flickr/Alesp - 19.08.2025

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) concedeu, na sexta-feira (15), o Colar de Honra ao Mérito ao desembargador Heraldo de Oliveira Silva. A Sessão Solene aconteceu no plenário Juscelino Kubitschek e reconheceu a atuação do desembargador na magistratura do estado.

O autor da homenagem foi o deputado estadual Rafael Saraiva (União), que destacou o “rigor técnico e espírito inovador” do juiz. Ao receber o Colar, o desembargador afirmou que a condecoração é uma “homenagem à Justiça do Estado de São Paulo”.

Em seu discurso, Heraldo Silva falou sobre o volume expressivo de ações que o Tribunal de Justiça de SP recebe todos os meses e destacou que magistrados e servidores buscam realizar uma “gestão eficiente sem jamais renunciar ao que é essencial: a humanização da Justiça e a garantia dos direitos fundamentais”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp