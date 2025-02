Ao completar 471 anos, São Paulo ganha lista de lugares imperdíveis Diversidade cultural e dinamismo marcam o visitante São Paulo|Da Agência Brasil 25/01/2025 - 10h12 (Atualizado em 25/01/2025 - 10h13 ) twitter

Edifício Copan é um dos pontos emblemáticos da capital paulista Marcelo Camargo/Agência Brasil

São Paulo é a maior cidade do Brasil e a quarta maior do mundo em população, com aproximadamente 12,3 milhões de habitantes, segundo o Censo de 2023 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A capital também se destaca como um dos maiores polos econômicos da América Latina, representando cerca de 9,2% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Com diversidade cultural e alta oferta de eventos culturais, a capital oferece diversas atrações turísticas para visitantes e até mesmo para moradores.

Para comemorar o aniversário de 471 anos neste sábado (25), a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado (Setur-SP) montou uma lista com roteiros e lugares importantes para explorar história, cultura e diversidade da capital paulista. “São Paulo é uma cidade vibrante e única, que reflete a diversidade e o dinamismo do Brasil. Neste aniversário de 471 anos, convidamos todos a explorarem tudo o que a capital paulista tem a oferecer. São atrativos que vão desde marcos históricos até espaços culturais contemporâneos, oferecendo experiências inesquecíveis para todos os perfis de visitantes”, disse o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

O primeiro é o Pátio do Colégio, local onde a cidade foi fundada, e um marco histórico e cultural, com um museu que conta a história da fundação de São Paulo. Para celebrar o aniversário da cidade, o Pátio do Colégio terá programação cultural especial.

A poucos metros do local de fundação da cidade de São Paulo, o CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) promove exposições de arte, teatro, música e cinema, com uma programação diversificada para todos os públicos.

Outra opção é a Avenida Paulista, considerada a mais famosa do país, é também o coração da cidade, com museus, centros culturais, teatros e variedade de lojas, restaurantes e cafés. Aos domingos, fica fechada para carros e se transforma em um espaço para pedestres, artistas de rua e eventos. Um dos museus localizados na Paulista é o Masp (Museu de Arte de São Paulo), o primeiro museu moderno do país tem um acervo de arte ocidental, além de exposições temporárias de artistas renomados.

Famoso por seus sanduíches de mortadela e pastéis de bacalhau, o Mercadão (Mercado Municipal de São Paulo) se tornou um dos mais tradicionais pontos gourmet da cidade. Além da gastronomia, o prédio também atrai quem gosta de arquitetura. Este ano o Mercadão celebra 92 anos no mesmo dia de aniversário da capital paulista.

Ruas, bairros e construções

Famosa pelas lojas de produtos variados e com preços acessíveis, a 25 de Março, região central, é o local ideal para quem busca boas ofertas. Dela é possível chegar andando ao Mercadão Municipal. Já a Rua Oscar Freire, considerada uma das mais sofisticadas da cidade, é famosa pelas lojas de luxo, restaurantes renomados e opções de compras de alto padrão.

Já a Rua do Triunfo é uma das mais antigas da cidade, pois preserva a arquitetura colonial. O passeio é indicado para quem quer conhecer o lado histórico de São Paulo.

A Vila Madalena, na zona oeste, considerada um bairro boêmio, alcançou fama por abrigar bares, galerias de arte e o famoso Beco do Batman, um espaço de arte urbana com grafites coloridos. Na Rua Apa, nos Campos Elísios, pode-se observar o Castelinho, que foi construído no século 19 e é um exemplo de arquitetura neoclássica, que se tornou um ícone da cidade, servindo como um espaço cultural com eventos e exposições.

Outro ponto emblemático da cidade é o Edifício Copan, obra do arquiteto Oscar Niemeyer. O edifício é um dos maiores residenciais do Brasil, com 115 metros de altura, 32 andares e 120 mil metros quadrados de área construída e dividido em 6 blocos. Além de proporcionar uma vista deslumbrante da cidade, também sedia bares e restaurantes e lojas de serviços.

O Edifício Matarazzo é uma das construções mais imponentes de São Paulo. Situado no coração da cidade, e erguido na década de 1930, é um ícone da arquitetura art déco. Projetado pelo arquiteto italiano Marcello Piacentini, a pedido do empresário Francisco Matarazzo, o edifício se destaca pela grandiosidade. Sede da prefeitura paulistana, o imponente prédio de 30 andares proporciona uma vista panorâmica deslumbrante da cidade. Considerado um dos edifícios mais belos de São Paulo, o Matarazzo é uma verdadeira obra-prima da arquitetura.

Um dos prédios mais icônicos do centro de São Paulo, o edifício Altino Arantes, conhecido como Farol Santander, oferece uma vista panorâmica da cidade. São 35 andares e 161 metros de altura, que abrigam um centro de cultura, turismo, lazer e gastronomia.

Natureza

Um dos maiores parques urbanos do mundo, ideal para caminhadas, piqueniques e atividades ao ar livre, o Ibirapuera também abriga o MAM (Museu de Arte Morderna de São Paulo), com acervo composto por mais de 5 mil obras produzidas pelos nomes mais representativos da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira.

Já o Parque da Água Branca, um dos mais tradicionais da cidade, além da área de lazer, lagos e centros culturais, tem uma feira de produtores locais, que o torna famoso.

O Jardim Botânico de São Paulo também consta na lista dos passeios ao ar livre, visto que é a maior área de Mata Atlântica no meio da capital.

Já o São Paulo Zoo é o maior zoológico do Brasil, com uma vasta diversidade de espécies de animais e um ambiente natural para visitas educativas.

Os amantes da natureza também têm a opção de visitar o Aquário de São Paulo, o maior da América Latina, onde é possível ver mais de 3 mil animais de 300 espécies diferentes, em uma experiência educativa e fascinante sobre a vida marinha e a biodiversidade do planeta.

Museus e teatros

Um dos mais importantes museus de arte brasileira, a Pinacoteca do Estado de São Paulo oferece ao visitante uma coleção que abrange desde o período colonial até a arte contemporânea. O acervo do museu é composto por cerca de 11 mil peças, dentre as quais estão trabalhos de importantes artistas brasileiros como Anita Malfatti, Lygia Clark, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Pedro Alexandrino, Candido Portinari e Oscar Pereira da Silva.

Localizado na Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa representa uma celebração do idioma oficial do Brasil e sua rica diversidade cultural. O local é acessível para todos os públicos. Também importante, o Museu da Casa Brasileira, localizado em uma mansão de estilo colonial, é um centro de preservação e exposição de design, arquitetura e mobiliário brasileiro.

Já o Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, é uma atração interativa que conta a história do futebol brasileiro de forma dinâmica e envolvente. É totalmente acessível ao público de pessoas com deficiência e estrangeiros, dispondo de recursos variados, tanto de acessibilidade física (escadas rolantes, elevadores, piso podotátil, cadeira de rodas) quanto de acessibilidade comunicacional (audioguias em inglês, espanhol e para cegos, maquetes táteis, materiais sensoriais etc).

No centenário Museu do Ipiranga, os interessados em história e cultura material podem visitar as exposições e ainda usufruir dos espaços para atividades educativas e culturais.

Já no Museu Afro Brasil é possível encontrar um acervo imersivo sobre a cultura afro-brasileira, com destaque para a contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira.

O Theatro Municipal de São Paulo, visita obrigatória para turistas que visitam a cidade, é uma das maiores casas de ópera do Brasil e um dos mais belos teatros, com programação contando com óperas, balés e concertos de renome internacional.