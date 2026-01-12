Bandidos invadem prédio com controle roubado e derrubam portão em fuga; veja imagens
Caso ocorreu no ABC Paulista; nada foi roubado
Para invadir um prédio em Santo André, no ABC Paulista, ladrões utilizaram um controle remoto roubado de uma imobiliária. Quando o porteiro do local percebeu, ele chamou a polícia. Surpreendida, a dupla começou a bater repetidamente no portão com o carro para criar uma rota de fuga. Após quatro colisões, ele cedeu e os bandidos saíram em alta velocidade e até agora não foram presos. Quando fugiram, os criminosos deixaram para trás o controle. Apesar do estrago, nada foi roubado.
