Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bandidos invadem prédio com controle roubado e derrubam portão em fuga; veja imagens

Caso ocorreu no ABC Paulista; nada foi roubado

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Para invadir um prédio em Santo André, no ABC Paulista, ladrões utilizaram um controle remoto roubado de uma imobiliária. Quando o porteiro do local percebeu, ele chamou a polícia. Surpreendida, a dupla começou a bater repetidamente no portão com o carro para criar uma rota de fuga. Após quatro colisões, ele cedeu e os bandidos saíram em alta velocidade e até agora não foram presos. Quando fugiram, os criminosos deixaram para trás o controle. Apesar do estrago, nada foi roubado.

Search Box

Busque no R7

 

Paulista

Polícia

Record

RecordPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.