Bandidos invadem prédio com controle roubado e derrubam portão em fuga; veja imagens Caso ocorreu no ABC Paulista; nada foi roubado

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para invadir um prédio em Santo André, no ABC Paulista, ladrões utilizaram um controle remoto roubado de uma imobiliária. Quando o porteiro do local percebeu, ele chamou a polícia. Surpreendida, a dupla começou a bater repetidamente no portão com o carro para criar uma rota de fuga. Após quatro colisões, ele cedeu e os bandidos saíram em alta velocidade e até agora não foram presos. Quando fugiram, os criminosos deixaram para trás o controle. Apesar do estrago, nada foi roubado.

Search Box Busque no R7 Paulista Polícia Record RecordPlus

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!