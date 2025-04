BiS SIGMA 2025: maior evento de iGaming da América Latina acontecerá em São Paulo Evento ocorre de 7 a 10 de abril, no Transamérica Expo São Paulo|R7 Conteúdo e Marca 04/04/2025 - 13h43 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h43 ) twitter

Mais de 18 mil pessoas são esperadas para a edição deste ano BiS SIGMA/Reprodução

Conteúdo Patrocinado - Com repercussão mundial em 2024 após receber mais de 14 mil pessoas, o BiS SIGMA Américas 2025 entrará para a história como o primeiro grande evento da indústria de apostas desde a regulamentação do ramo no Brasil - atualmente um dos maiores mercados do planeta.

O CEO e Cofundador da BiS SIGMA, Alessandro Valente, considera que a regulamentação é fundamental para o setor. Segundo ele, “Ela gera um cenário jurídico perfeito para que os investidores possam ingressar no Brasil de forma segura e aproveitem as oportunidades do mercado. Além disso, o mais importante é que agora os consumidores que se sentirem lesados podem procurar órgãos legais, como o Procon, para fazerem suas reclamações.”

Atualmente o país lidera o crescimento em apostas online e recentemente ultrapassou a Inglaterra, de acordo com o Sports Value. Primeiro colocado na América Latina, o Brasil caminha, impulsionado pela nova legislação, para entrar no Top 3 do mundo neste ano, segundo um relatório da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL).

Mais de 260 empresas de diferentes nações estarão presentes na edição deste ano. Em comparação com a edição passada, houve um grande aumento e, segundo Alessandro, existe uma explicação para este fenômeno:”Atualmente temos a procura de empresas que não estão ligadas ao setor diretamente, mas que entendem que é um ambiente onde circula muito dinheiro e oportunidades de negócio. Então, por exemplo, esse ano nós teremos participações de bancos, investidores, fundos de investimento e venture capitalists.”

Recentemente, o BiS SIGMA Américas anunciou uma parceria com a Associação Nacional de Jogos e Loterias, fortalecendo a credibilidade do evento, que é o principal do setor iGaming no Brasil.

Programação

O dia 7 de abril será reservado para atividades fora da agenda oficial, como uma cerimônia de boas-vindas e a entrega dos prêmios BiS Awards para os destaques do setor.

Nos dias 8, 9 e 10 haverá palestras, painéis e workshops liderados por especialistas e reguladores. No total, serão 40 horas de conteúdo em um espaço com dois auditórios para conferências ao vivo. A agenda das conferências pode ser acessada no site oficial.

Os ingressos para o BiS SIGMA Américas 2025 já estão à venda e podem ser comprados através do site oficial do evento.