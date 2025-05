Bom de papo, de copo e de literatura, Celso Fonseca gostava de Neruda e de poesia Jornalista, que foi editor-chefe do R7 por uma década, morreu aos 61 anos São Paulo|Maurício Meleiro*, especial para o R7 29/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h25 ) twitter

O jornalista Celso Fonseca, que morreu aos 61 anos Reprodução/Facebook @celso.fonseca

No último sábado, à noite, Celso Fonseca me liga: “O Kid Creole e as Coconuts vão tocar aqui ao lado de casa.” Fomos pegos de surpresa; não acompanhamos a programação da Virada Cultural e, em cima da hora, não deu pra gente ir ao show, na Praça da República.

Seria uma boa oportunidade para rememorarmos o show de 1986, no Palace, quando o Kid Creole veio pela primeira vez ao Brasil, e nós estávamos lá, na companhia de Fernando Fischmann, saudoso amigo que nos deixou em 2008.

Para compensar, combinamos de nos encontrar no domingo. Cheguei ao seu apartamento por volta das 13h30 e, entre muito papo, taças de vinho (ele) e algumas latinhas de cervejas (eu), ficamos ouvindo vários CDs de Miles Davis e Herbie Hancock - e, corintianos que somos, comemoramos a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras.

Saímos, em meio à turba da Virada Cultural, e fomos procurar um lugar para comer - tudo lotado.

Acabamos comendo umas empanadas da Paola Carosella. Satisfeitos, ficamos caminhando pelo centro de São Paulo, e ele me levou até o prédio para onde pretendia se mudar em breve, também na avenida São Luís.

Já à noitinha, de volta ao apartamento, ele me presenteou com três livros - na verdade, para entregar à minha filha: Pablo Neruda, John Lennon e Colheita no Tempo, livro de poesias de seu pai, Celso Fonseca Junior.

E foi assim. Domingo último, que começou com jazz e acabou em poesia, foi o último domingo com meu grande amigo, desde 1978. Vai ser muito difícil ouvir Kid Creole de novo.

*Maurício Meleiro e Celso Fonseca eram amigos de escola