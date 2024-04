Bombeiros retomam buscas por piloto desaparecido após queda de avião em serra de Jundiaí (SP) Equipes de resgate localizaram os destroços da aeronave que iria pousar no Campo de Marte, mas comandante não foi encontrado

O Corpo de Bombeiros retomou, neste sábado (30), as buscas pelo piloto do avião de pequeno porte que caiu na Serra do Japi, região de Jundiaí, na tarde da última sexta-feira (29). A procura por Angelo Pucci Filho foi encerrada ontem à noite devido à falta de visibilidade pelo local.

A aeronave, que estava desaparecida desde às 20h40 da última quinta-feira (28), foi localizada no interior de São Paulo por volta das 17h45 de sexta-feira. O avião decolou do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, na tarde desta sexta.

A FAB (Força Aérea Brasileira) detalhou, em nota, que o avião, de asa fixa e bimotor, prefixo PT-WLP, modelo PA-34-220T, estava a caminho do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo (SP).

Conforme apuração do Cidade Alerta, da RECORD, a aeronave, que pertence a uma empresa de importação e exportação, chegou a tentar pousar no aeroporto da capital. Mas não teve sucesso na ação e, com isso, retornou para Jundaí, onde desapareceu na Serra do Japi.

Entenda a queda do avião

Em nota, a Rede Voa afirmou que o avião chegou ao aeroporto em Jundiaí por volta das 18h13 e decolou às 20h15, da última quinta. Perto do Campo de Marte, o piloto Angelo Pucci Filho informou que iria retornar para a cidade do interior devido à inoperância do aeródromo de destino.

Na manhã desta sexta-feira (29), foi constatado que a aeronave não chegou ao local, e a empresa deu início aos contatos com os órgãos públicos. Por volta das 17h45, a Defesa Civil confirmou o encontro dos destroços da aeronave.

Apenas o piloto estava no avião, que emitiu o último sinal próximo ao limite com a cidade de Várzea Paulista e que, conforme a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), estava com a operação negada para táxi aéreo.

Até o momento, não há informações sobre o encontro de Angelo.

Equipes da FAB, o Águia 10, do CAvPM (Comando de Aviação da Polícia Militar), que saiu da base de Campinas, e o SAT 7, da Polícia Civil, atuam nas buscas.

Os bombeiros de Jundiaí informaram que os trabalhos estão concentrada no Sítio Rosan Beija Flor, próximo à Estrada da Laranja Azeda.

Além do helicóptero da PM, três viaturas dos bombeiros estão apoiando a ocorrência.

Ainda segundo a Defesa Civil, a região onde o avião desapareceu, está sofrendo com a entrada da umidade do oceano, que, somada ao calor, provoca algumas chuvas isoladas e um aumento na quantidade de nuvens.