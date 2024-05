Calor e ar seco marcam o feriado em São Paulo; termômetros devem superar os 30 °C

Alto contraste

Movimentação no Parque do Carmo, na zona leste de SP, nesta quarta (1º) (EDI SOUSA/EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.05.2024)

A manhã desta quarta-feira (1º), feriado do dia do trabalho, está ensolarada na capital paulista. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura mínima registrada na madrugada foi de 19,2°C. A mínima absoluta, 13,7°C foi observada em Engenheiro Marsilac, no extremo da zona sul. Já a mínima mais alta, 22,2°C, foi observada nas subprefeituras da Sé, no centro, e Santo Amaro, na zona sul.

A massa de ar seco e quente vai garantir mais um dia com predomínio de sol forte, calor e baixos índices de umidade. Hoje a máxima alcança os 32°C, e os menores índices de umidade se aproximam novamente dos 30%. Em situações de altas temperaturas, é recomendado manter-se hidratado, usar protetor solar, manter ambientes internos úmidos e suspender exercícios físicos ao ar livre nas horas mais quentes do dia.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde o último dia 26 de abril, às 11h10.

Ainda de acordo com os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, abril de 2024 terminou como o quarto mês de abril mais seco de todo o histórico pluviométrico que possui dados desde 1995. Foram acumulados 24,0mm, o que corresponde a 37,6% da média que é de 63,9mm. Ou seja, um desvio negativo de 62,4%.

O dia vai terminar com tempo estável. Não há previsão de mudanças.

Tendência para os próximos dias

Os dias continuarão ensolarados e com temperaturas acima da média nos próximos dias. Atenção com os baixos índices de umidade, próximos dos 30% durante as tardes. A combinação de tempo seco e falta de chuva dificulta a dispersão dos poluentes, e facilita a propagação de queimadas e incêndios nas áreas vegetadas. Nessas situações, o CGE da Prefeitura de São Paulo recomenda beber água à vontade, evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 16h, proteger-se do sol com chapéus e óculos escuros, além de se possível, utilizar umidificadores de ar como recipientes com água e toalhas molhadas nos ambientes internos.

A quinta-feira (2) será ensolarada e quente. As temperaturas oscilam entre 20°C na madrugada e 32°C no meio da tarde.

Na sexta-feira (3), o cenário não muda. Os termômetros oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 32°C.

