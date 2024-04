Câmera flagra momento em que criminoso assalta mulheres em plena luz do dia Homem armado aparece de moto e surpreende as vítimas na porta de casa; ocorrência aconteceu em Carapicuíba

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um criminoso surpreende e assalta duas mulheres em plena luz do dia, na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

O crime aconteceu por volta das 12h34 de quinta-feira (28), na rua Avelino Antônio da Silva, altura do número 220, na Vila Silviania. As imagens das câmeras de segurança mostram duas mulheres caminhando na via. Uma delas começa a abrir o portão da casa, quando um suspeito, em uma motocicleta, para ao lado da calçada, saca a arma e anuncia o assalto.

As mulheres entregam dinheiro para o criminoso e entram na residência. O suspeito, sem medo, guarda calmamente o dinheiro e a arma na cintura, antes de fugir.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, mas orienta que as vítimas não deixem de registrar as ocorrências de roubo, para que as áreas sejam monitoradas pela polícia.