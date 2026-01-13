Câmera interna de carro flagra assalto e desespero das vítimas em São Paulo O ladrão levou documentos, cartões, joias e o celular da vítima; assista ao vídeo

Uma mulher teve os pertences roubados durante um assalto a veículo em São Paulo. Segundo a polícia, a vítima estava no banco de trás do carro, acompanhada do marido e da filha.

O veículo estava parado no semáforo fechado quando um criminoso se aproximou. O bandido quebrou o vidro traseiro e roubou os pertences da mulher, entre os quais documentos pessoais, cartões bancários, joias e também o celular.

Até o momento, ninguém foi preso.

