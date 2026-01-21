Logo R7.com
Caminhão que fazia obra de pavimentação tomba e derruba muro de casa em Mauá (SP)

Imagens mostram momento exato do acidente e como veículo ficou; apesar do susto, não houve feridos

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

Um caminhão que fazia uma obra de pavimentação em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, tombou e quase causou uma tragédia. Na imagem de uma câmera de segurança é possível ver que o caminhão manobra, da marcha à ré e sobe na caçamba.

Nesse momento, o caminhão tomba e atinge o muro de uma casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O veículo foi retirado do local e o muro será reerguido pela empresa responsável. Imagens aéreas mostram como o caminhão ficou após o acidente.

